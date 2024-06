In arrivo il primo “grande lunistizio” in più di 18 anni

MeteoWeb

Il 2024 è anno straordinario per gli appassionati di astronomia. Oltre all’eclissi solare totale dell’8 aprile e alle vivide aurore boreali, ci sarà un altro spettacolo celeste da non perdere: il primo “grande lunistizio” dal 2006. Durante questo evento, la Luna sorgerà e tramonterà nelle posizioni più estreme a Nord e a Sud dell’orizzonte, raggiungendo i punti più alti e più bassi del ciclo lunare di 18,6 anni.

Cos’è il lunistizio

Questo fenomeno si verifica perché la Luna non segue lo stesso percorso del Sole. Le posizioni in cui il nostro satellite sorge e tramonta cambiano costantemente a causa dei movimenti della Terra e della Luna stessa. Il Sistema Solare è piatto, con i pianeti che orbitano intorno al Sole su un piano comune, noto come eclittica. La Terra ruota su un asse inclinato di 23,4 gradi rispetto a questa eclittica, facendo sorgere e tramontare il Sole entro quasi 47 gradi – un intervallo che copre gradualmente nell’arco di un intero anno. L’orbita della Luna è inclinata di 5,1 gradi rispetto all’eclittica, permettendo alla Luna di sorgere e tramontare entro un intervallo di 57 gradi in qualsiasi mese.

Questo spiega perché la Luna può talvolta sorgere e tramontare in punti sull’orizzonte più a Nord e a Sud rispetto al Sole.

Cos’è un “grande lunistizio”

Un “grande lunistizio“, si verifica quando le inclinazioni della Terra e della Luna sono al massimo. Durante questo periodo, la Luna sorge e tramonta ai limiti estremi del suo intervallo. Sorge nel punto più nordorientale e tramonta nel punto più nordoccidentale. Durante questo periodo, sorge anche nel punto più sudorientale e tramonta nel punto più sudoccidentale.

Il grande lunistizio influisce significativamente sulla durata della permanenza della Luna nel cielo notturno. Una Luna che sorge al punto più nordorientale nell’emisfero settentrionale sale più in alto nel cielo e rimane visibile più a lungo. Brilla in una posizione notevolmente diversa rispetto a un “piccolo” lunistizio, quando l’intervallo in cui sorge e tramonta è al minimo. Siti storici come Stonehenge, Callanish e Newgrange sembrano essere allineati con i punti deli sorgere e tramontare della Luna durante un grande lunistizio, indicando l’importanza di questo evento celeste nel passato.

Il momento clou

Questo grande lunistizio raggiungerà il suo punto più estremo intorno agli equinozi di settembre 2024 e marzo 2025. Tuttavia, la visibilità dipende dalla fase della Luna, dalla propria posizione e dalle condizioni meteo. Momenti buoni per osservare il satellite includono il momento in cui la Luna sorge e il Sole tramonta, e viceversa, durante un plenilunio. Il 21-22 giugno, il Sole sorgerà e tramonterà nei punti più nordorientali e nordoccidentali, mentre la “Luna Piena della Fragola” sorgerà e tramonterà nei punti più nordorientali e nordoccidentali. Al contrario, il 15 dicembre, il Sole sorgerà e tramonterà nei punti più sudorientali e sudoccidentali, mentre la “Luna Piena Fredda” sorgerà e tramonterà nei punti più nordoccidentali e nordorientali.

Come vedere il fenomeno

Per osservare questi fenomeni, guardate dallo stesso luogo esatto, e noterete una grande differenza. Non sono necessari binocoli da astronomia o un buon telescopio da giardino per notare l’effetto, ma potrebbero aiutarvi a zoomare sul satellite completamente illuminato della Terra per godere appieno dell’osservazione lunare.

