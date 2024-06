Incendi, allerta in Sardegna: oggi codice arancione

MeteoWeb

La Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un avviso di allerta arancione per oggi, giovedì 20 giugno, con previsione di pericolo alto e condizione di attenzione rinforzata per gli incendi. Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

