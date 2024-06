Incendi Sardegna: maxi rogo distrugge 100 ettari di campagna a San Vero Milis

MeteoWeb

Sono 17 gli incendi segnalati oggi in Sardegna nel bollettino quotidiano diffuso dal Corpo forestale isolano; per quattro di questi è stato richiesto l’intervento di elicotteri della flotta regionale e di Canadair. Il rogo più grave è divampato nelle campagne di San Vero Milis, nell’Oristanese, dove sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Tragico il bollettino – ancora provvisorio – dell’incendio: la superficie percorsa dalle fiamme è di circa 100 ettari; interessate in particolare aree agricole. Sul posto il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di cinque elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela, Farcana, Villasalto e Pula, ed è stato necessario inviare anche due Canadair, decollati dagli aeroporti di Olbia e Ciampino. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose a causa delle forti raffiche di vento di scirocco.

Mezzi aerei in azione anche nelle campagne di Bottida, nel Sassarese, dove è intervenuto un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo forestale di Farcana. Qui le fiamme hanno interessato una superficie di circa mezzo ettaro di bosco e specie tipiche della macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.30.

Fiamme anche alle porte di Cagliari, nell’agro di Quartucciu. Qui per lo spegnimento delle fiamme è intervenuto un elicottero decollato dalla base di Villasalto. Il rogo ha interessato una superficie di circa 2 ettari di specie tipiche della macchia mediterranea e dei terreni incolti. Sono ancora in corso operazioni di bonifica. Infine a Cabras, nell’Oristanese, è stato necessario dirottare sul posto il Canadair che già operava sull’incendio di San Vero Milis. Le fiamme hanno interessato una superficie di circa mezzo ettaro di terreni incolti. Anche qui sono ancora in corso le operazioni di bonifica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.