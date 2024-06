MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Sicilia ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido da oggi, 9 giugno, e per le successive 24 ore. Per la giornata odierna è stato dichiarato un rischio incendi con pericolosità alta nelle province di Palermo e Trapani ed un livello di allerta di colore rosso (“attenzione”).

Per quanto riguarda il rischio di ondate di calore è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di +34°C (livello 1, colore giallo).

