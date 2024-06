Incendi Sicilia: sterpaglie in fiamme nel Catanese

MeteoWeb

Segnalati incendi di sterpaglie oggi nel Catanese, in Sicilia. Le fiamme hanno interessato in particolare una zona di Sant’Agata Li Battiati. Un altro incendio di sterpaglie ha avuto luogo nella zona di Caltagirone, con alcuni focolai, e sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. In entrambi i casi non si segnalano danni a persone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.