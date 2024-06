Incendio vicino ai binari: rallentamenti sulla linea Paola – Reggio Calabria

MeteoWeb

Sulla linea Paola – Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa poco prima delle 16 in prossimità di Vibo Pizzo per un incendio in prossimità della sede ferroviaria. L’incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. La circolazione ferroviaria è poi tornata regolare alle 16:15. L’incendio ha avuto effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 15 minuti per 1 treno alta velocità, 2 intercity e 1 regionale.

