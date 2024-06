Canada, grosso incendio divampa sull’Oak Street Bridge | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Denso fumo nero si è innalzato sopra Richmond, in British Columbia (Canada), dopo che un incendio è divampato giovedì sera ora locale. I vigili del fuoco hanno riferito che diversi mezzi sono stati inviati vicino all’Oak Street Bridge, al confine con Vancouver e Richmond, intorno alle 20:15.

Le autorità hanno riferito che il rogo è divampato su un vecchio ponte ferroviario. Il vice capo dei vigili del fuoco Grant Wyenberg ha riferito che i vigili del fuoco sono sul posto quando l’incendio era già esteso. Un ponte a traliccio ha preso fuoco e il fumo sull’Oak Street Bridge ha reso difficile le operazioni di spegnimento. Wyenberg ha sottolineato che non è chiaro come sia iniziato l’incendio: sospetta che il ponte in fiamme fosse ricoperto di creosoto, un conservante del catrame di legno, che ha prodotto il pesante fumo nero.

