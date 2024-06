Vasto incendio nella discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, nel Messinese | FOTO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono impegnati per un vastissimo incendio sviluppatosi alla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Tante le forze dispiegate, via terra e via aria, con autobotti serbatoio (APS), autobotti pompa (ABP), pick-up con modulo antincendio, Canadair, elicottero VF.

Attualmente sull’incendio stanno operando 5 squadre VV.F, personale specializzato in topografia applicata al soccorso di livello 2 (TAS2), squadra per interventi di tipo nucleare batteriologico chimico e radioattività (NBCR), personale DOS (direttore per le operazioni di spegnimento), Falco 10, Geronimo SH64, Erikson e Canadair CAN 18. Allertato il nucleo mezzi movimento terra (MMT) su richiesta del Comando di Messina, dove verranno inviati i mezzi provenienti dal Comando di Catania per effettuare lo smassamento del materiale. È stata fatta ulteriore richiesta intervento aereo (RIA) per invio di altro Canadair. Sul luogo sono presenti carabinieri, polizia locale, protezione civilee l”A.R.P.A. (Associazione Regionale Protezione Ambiente).

