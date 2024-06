Grosso incendio in un edificio a Manhattan: un vicino cerca di aiutare i pompieri con la pompa da giardino | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio è divampato sul tetto di un edificio di SoHo a Manhattan, New York, e un buon samaritano ha fatto tutto il possibile per aiutare. Mentre i pompieri combattevano l’incendio dal tetto di 463 Broome Street, un uomo su un tetto vicino ha tirato fuori la sua pompa da giardino per cercare di aiutare a gettare acqua sull’incendio. I pompieri hanno fatto del loro meglio per evitare che si diffondesse a un edificio vicino.

L’incendio è iniziato poco dopo le 6 locali del mattino. Più di un’ora dopo, altri residenti dell’edificio vicino si sono uniti all’uomo con la pompa da giardino nei suoi sforzi di spegnimento dell’incendio mentre distribuiva loro secchi d’acqua. “Dopo aver spento l’incendio iniziale, abbiamo dovuto accedere a un paio di diversi punti di accesso, quindi è stato molto laborioso”, ha affermato il vice capo Kevin Murphy, FDNY.

L’incendio ha danneggiato un attico di sette stanze e 222 metri quadri che si affitta per 21.000 dollari al mese. La donna che vive nell’unità ha detto che sua madre era dentro al momento dell’incendio: fortunatamente non è rimasta ferita.

Il proprietario di Rudy’s Music SoHo era nervoso all’idea di entrare nella sua attività al piano terra. “Le chitarre più belle, così tante chitarre, più di 300, 400 chitarre“, ha affermato Rudy Penza, proprietario dell’attività. “Cose molto costose, cose molto rare, e quindi sono molto preoccupato. La gente dice: ‘Beh, assicurazione’, ma non è questo il punto, il punto è perdere strumenti bellissimi, questo è il problema“. Una volta entrato, Penza ha detto che la parete posteriore della sua attività sembrava una cascata. Ha detto di aver perso centinaia di migliaia di dollari di strumenti, con solo una delle chitarre danneggiate che valeva 500.000 dollari.

È stata una mattinata movimentata quella di oggi per i FDNY, poiché un incendio ha bruciato un Dunkin’ Donuts e diverse altre attività nel Bronx.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.