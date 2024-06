Incendio a Napoli: in fiamme la collina dei Camaldoli | FOTO

MeteoWeb

Dal pomeriggio di oggi, un vasto incendio, visibile anche da notevole distanza, sta interessando la collina dei Camaldoli a Napoli sul versante che sovrasta il quartiere di Soccavo. In fiamme la vegetazione, con la cenere che si è sparsa nei quartieri limitrofi. Al Vomero, non lontano in linea d’aria, sui balconi e nelle strade la cenere è ben visibile ed è percepibile l’odore acre prodotto dai roghi. Sul posto i Vigili del Fuoco; in volo anche un mezzo aereo antincendio.

