Incendio nella notte ad Ancona: fiamme nella zona industriale della Baraccola | FOTO

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare un vasto incendio scoppiato nella notte ad Ancona, in via Caduti del Lavoro, nella zona industriale della Baraccola. Le fiamme sono divampate tra le 23 e mezzanotte, interessando un deposito della Ds Smith Recycling, un’azienda specializzata nel riciclo dei rifiuti. Dalla struttura si sono sollevate dense colonne di fumo nero, e alcuni testimoni hanno riferito di aver udito esplosioni, probabilmente causate da bombole o altri materiali infiammabili presenti nel capannone. L’allarme è stato dato dai residenti della zona. Fortunatamente, non si registrano al momento persone ferite o intossicate.

Le cause dell’incendio sono ancora ignote, ma sembra che nel deposito fossero conservate eco-balle, carta, cartoni e materiale ferroso. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei Vigili del Fuoco con un’autopompa e altri mezzi, nel tentativo di contenere i danni e proteggere le altre parti dell’azienda e gli edifici circostanti. Evacuata un’abitazione vicina in cui risiedono 3 famiglie.

