Incendio a Roma nella notte, fiamme in azienda di autotrasporti | FOTO

Paura nella notte a Roma, per un incendio di vaste proporzioni in via Pieve Torina, nella zona industriale tra San Basilio e il Raccordo Anulare. Le fiamme sarebbero divampate in un capannone dell’azienda di autotrasporti Barone. Il rogo ha impegnato per ore i vigili del fuoco: nel corso della notte una densa colonna di fumo si è levata dal luogo dell’incendio, risultando visibile da km di distanza.

