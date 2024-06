Aereo da turismo si schianta in autostrada: diverse vittime in Francia

MeteoWeb

Un aereo da turismo appena decollato dall’aerodromo di Lognes (Seine-et-Marne) si è schiantato sull’autostrada A4, in Francia. I fatti sono accaduti poco prima delle 16 di oggi. Dalle prime informazioni, sembra che l’aereo abbia colpito una linea dell’alta tensione, il che ne ha provocato la caduta. A bordo del velivolo, un Cessna 172 a 4 posti, si trovavano probabilmente tre persone, che sarebbero tutte morte nell’incidente. La circolazione è chiusa in direzione della provincia di Parigi.

Due indagini aperte e una centrale operativa per i soccorsi

Secondo la procura di Meaux, per far luce sui fatti è stata aperta un’indagine da parte della gendarmeria dei trasporti aerei ed è stata avviata anche un’indagine amministrativa, svolta dall’Ufficio di indagini e analisi per la sicurezza dell’aviazione civile (BEA). La prefettura di Seine-et-Marne informa che è stato aperto un centro operativo dipartimentale per coordinare i soccorsi.

L’anno scorso, un aereo da turismo si è schiantato sulla Francilienne, a margine di una manovra di atterraggio.

