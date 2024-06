Incidente a Grosseto: morti 2 militari dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutto il personale della Forza Armata, si stringe nel dolore e nel cordoglio ai familiari dei due militari deceduti, Ten. Riccardo Latino e Primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci entrambi in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), questa mattina a seguito di un grave incidente stradale occorso sulla strada statale in prossimità dell’aeroporto militare di Grosseto, sede del 4° Stormo Caccia.

Nell’incidente sono rimasti feriti altri 4 militari dell’Aeronautica Militare, che erano a bordo di uno dei 2 mezzi coinvolti e che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nei vicini ospedali di zona. Non si conosce al momento la dinamica dell’incidente.

Le persone coinvolte nell’incidente sono tutti militari dell’Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni.

Personale del 4° Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell’ordine e le squadre di soccorso.

