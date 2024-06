Incidente in India: scontro tra treni, almeno 5 morti e 25 feriti

MeteoWeb

Drammatico incidente ferroviario in India: è avvenuto uno scontro tra un treno merci e un treno passeggeri vicino alla stazione di New Japaiguri, nella regione di Rangapani, nello Stato del Bengala occidentale: il bilancio al momento è di almeno 13 morti, tra cui un macchinista, e altre 25 persone rimaste ferite. È quanto il Times of India spiegando che la collisione ha provocato il deragliamento di almeno 2 scompartimenti del treno passeggeri.

Il chief minister del Bengala occidentale Mamata Banerjee si è detta ”scioccata per il tragico incidente ferroviario” evidenziando che ”soccorritori, medici e ambulanze sono stati inviati sul posto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.