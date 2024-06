Indonesia, massicce inondazioni nel Kalimantan: villaggi sommersi | VIDEO

MeteoWeb

Tre distretti nella provincia centrale del Kalimantan, nel Borneo, in Indonesia, hanno dichiarato lo stato d’emergenza per le inondazioni. Le inondazioni durante la transizione dalla stagione delle piogge a quella secca si sono diffuse ampiamente in quattro distretti, ossia Katingan, Kotawaringin orientale, Lamandau e Seruyan. Dei quattro distretti, tre hanno dichiarato lo stato d’emergenza.

Il disastro causato dalle inondazioni ha colpito la maggior parte delle aree della reggenza di Tanah Bumbu, nella provincia del Kalimantan meridionale. Le inondazioni sono state causate da una pioggia di intensità molto elevata che è durata a lungo, causando lo straripamento di quattro fiumi principali e gravi inondazioni nella reggenza di Tanah Bumbu. I quattro fiumi interessati sono il fiume Batulicin nel distretto di Karang Bintang, il fiume Sebamban nel distretto di Sungai Loban, il fiume Satui nel distretto di Satui e il fiume Kusan nel distretto centrale di Kusan.

Oltre 7700 persone sono colpite dalle inondazioni, mentre migliaia di case sono state sommerse. Il capo del Centro dati, informazioni e comunicazioni sui disastri della BNPB, Abdul Muhari, ha rivelato che i dati ottenuti mostrano che 24 villaggi di sei sotto-distretti sono stati colpiti dall’alluvione. L’alluvione che ha sommerso le zone residenziali ha avuto livelli d’acqua compresi tra 30 e 75 centimetri. “A seguito dell’alluvione, 3.080 unità abitative e 845 ettari di risaie sono state allagate“, ha detto.

