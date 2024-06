Jean Daniel Pession ed Elisa Arlian, i due giovani sciatori morti oggi sullo Zerbion

MeteoWeb

I due alpinisti valdostani morti in un incidente di montagna mentre erano impegnati sulla cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion sono molto famosi: le vittime sono Jean Daniel Pession, maestro di sci, e Elisa Arlian, maestra di sci di fondo, entrambi di 27 anni. L’intervento dell’elisoccorso era scattato in seguito al loro mancato rientro.

I corpi dei due alpinisti sono stati avvistati dall’equipaggio dell’elicottero della Guardia di finanza dotato di apparecchiatura per il rilievo di segnale di telefonia mobile cellulare e recuperati, purtroppo senza vita, lungo la parete nord. Il medico a bordo dell’elicottero Sa1 ha constatato il decesso.

Le ricerche erano partite dalla segnalazione di non rientro ed hanno richiesto l’impiego di tre velivoli: Sa1, Sa3 (con equipaggio misto Soccorso alpino valdostano e Corpo valdostano dei vigili del fuoco) e Guardia di Finanza-Sagf. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.

“Una terribile tragedia colpisce il mondo degli sport invernali e in particolare lo sci velocità. In un tragico incidente di montagna occorso sopra Champoluc (Ao) ha perduto la vita Jean Daniel Pession, ventisettenne componente della squadra di Coppa del mondo. Insieme a Pession è morta anche la fidanzata“. Così la Fisi in una nota sul proprio sito ufficiale.

Nel corso della carriera il valdostano aveva ottenuto i migliori risultati nel 2021, piazzandosi al quindicesimo posto nella classifica finale di Coppa del mondo, mentre ai Mondiali era giunto 22simo a Vars nel 2022. Il Presidente Flavio Roda e tutta la Federazione esprimono il loro cordoglio alla famiglia Pession per questa tragica disgrazia.

Il Presidente della Regione, l’Assessore regionale allo Sport e l’intero Governo regionale della Valle d’Aosta esprimono profondo cordoglio per il decesso in un incidente alpinistico dello sciatore Jean Daniel Pession e della sua fidanzata Elisa Arlian. “La Valle d’Aosta perde due suoi giovani figli, professionisti della montagna, innamorati dello sport e della vita. Una tragedia per tutta la comunità valdostana che si stringe intorno ai familiari e ai tanti amici di Jean Daniel e Elisa“, si legge in una nota.

