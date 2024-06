Kate torna in pubblico dopo l’annuncio della malattia | FOTO

MeteoWeb

La Principessa del Galles, Kate, è riapparsa oggi in pubblico a Londra, giungendo a Buckingham Palace in auto prima dell’inizio della parata di Trooping the Colour, l’evento principale delle celebrazioni per il compleanno ufficiale di Re Carlo III. Kate (che da febbraio si sottopone alla chemioterapia per una forma di cancro) è stata fotografata con un’espressione a tratti pensierosa. Ha raggiunto il palazzo insieme al consorte, l’erede al trono William, in alta uniforme, e ai loro 3 figli, George, Charlotte e Louis.

Vestita di bianco con cappello coordinato e un grande fiocco sulla spalla a strisce bianche e nere, Kate è apparsa dimagrita ma sorridente ed ha partecipato alla parata in carrozza, mentre il marito, William, era a cavallo come i fratelli del re, Edoardo e Anna.

Carlo III ha passato in rassegna le schiere di militari in carrozza Ascot landau con la regina Camilla. Il monarca 75enne si sta riprendendo dalle cure dopo che all’inizio di febbraio aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un tumore.

