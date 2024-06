La Russia ha distrutto 9 gigawatt di capacità delle centrali elettriche dell’Ucraina

MeteoWeb

L’Ucraina afferma di aver perso più di 9 gigawatt di capacità delle proprie centrali elettriche in tutto il paese a causa degli attacchi di missili e droni in seguito all’invasione russa su vasta scala nel 2022.

“La situazione è molto seria“, ha detto martedì il primo ministro ucraino Denys Shmyhal in una riunione di governo. L’operatore di rete Ukrenergo è stato costretto ad effettuare interruzioni di corrente programmate a causa della carenza di energia. A Kiev, l’elettricità è stata interrotta in diversi quartieri della città nel pomeriggio perché è stato superato il consumo massimo consentito.

I compiti principali del governo ora sono migliorare la difesa aerea e il lavoro di riparazione degli impianti danneggiati, ha detto Shmyhal. Il sistema energetico deve diventare più decentralizzato e l’uso dell’energia più efficiente, ha aggiunto. “Il nostro obiettivo è risparmiare a tutti i livelli: dalle grandi aziende alle piccole case e appartamenti“, ha detto il primo ministro.

L’importazione di generatori, celle solari e piccole centrali elettriche deve essere sovvenzionata. Kiev conta anche su un maggiore aiuto da parte dei partner internazionali. “Stiamo lavorando per espandere le importazioni dall’Europa a 2,2 gigawatt“, ha detto Shmyhal.

L’esercito russo ha preso di mira le centrali termiche e idroelettriche in Ucraina da marzo 2022, sin da subito quando ha attaccato il Paese. Il carico di base della produzione di energia elettrica dell’Ucraina è assicurato dalle tre centrali nucleari che sono ancora sotto il controllo del governo. Attualmente è possibile importare fino a 1,7 gigawatt di potenza aggiuntiva dai vicini Stati dell’UE e dalla Moldavia. Per la maggior parte degli ucraini, tuttavia, le interruzioni di corrente fanno ormai parte della vita quotidiana.

