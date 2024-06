Le zanzare salvano gli uccelli delle Hawaii

MeteoWeb

Un gruppo di uccelli unici delle Hawaii è sull’orlo dell’estinzione, con la loro unica speranza riposta in un’invasione di zanzare modificate. Le cianerpe hawaiane, una volta diffuse nelle lussureggianti foreste native, oggi lottano per la sopravvivenza. Di oltre 50 specie originarie, solo 17 resistono ancora, ma molte potrebbero estinguersi entro la fine dell’anno. La causa principale di questa drammatica diminuzione è la malaria aviaria, trasmessa dalle zanzare introdotte nell’arcipelago nel 1800. Senza alcuna immunità naturale, gli uccelli nativi non riescono a sopravvivere a una singola puntura.

Uccelli delle Hawaii e zanzare

Gruppi ristretti di questi uccelli hanno trovato rifugio nelle zone di alta quota, al di sopra dei 4.000 piedi, dove le temperature fredde scoraggiano le zanzare. Tuttavia, con il riscaldamento globale, anche queste ultime roccaforti sono minacciate dall’avanzata delle zanzare. In un disperato tentativo di salvare le specie in pericolo, una coalizione di enti come il National Park Service, il governo delle Hawaii e organizzazioni no-profit come il Maui Forest Bird Recovery Project, ha adottato una strategia innovativa ispirata alla lotta contro le malattie umane.

La “tecnica degli insetti incompatibili“, già utilizzata per controllare le malattie trasmesse dalle zanzare agli esseri umani, è stata adattata per proteggere gli uccelli. Questo metodo sfrutta batteri naturali, come il Wolbachia, che vivono all’interno delle zanzare. Le zanzare modificate con ceppi specifici di Wolbachia vengono rilasciate nelle foreste di Maui tramite elicottero. Quando zanzare maschi modificati accoppiano le femmine selvatiche, le uova non si schiudono, riducendo così la popolazione complessiva nel tempo. Questo approccio richiede rilasci continui per mantenere sotto controllo le zanzare, considerato che la loro vita è breve e l’accesso alle aree remote è difficile.

Il successo di questa iniziativa è incerto, ma gli esperti sono ottimisti che possa fornire una risorsa vitale nell’ultimo sforzo per salvare gli uccelli delle Hawaii dal precipizio dell’estinzione.

