L’Orso bruno marsicano morto in Abruzzo e l’ipotesi di una lotta tra plantigradi

Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio Molise, ha detto: “È una perdita enorme, anche se le prime ipotesi parlano di una competizione tra orsi”. In base alla prima ricognizione cadaverica, infatti, sono emersi segni che potrebbero far pensare proprio a una lotta tra plantigradi: un elemento suffragato dalla presenza, nelle vicinanze, di ciuffi di pelo di orso che sono stati repertati e raccolti per l’analisi genetica.

“Solo attraverso gli accertamenti che saranno svolti sia presso la clinica di medicina veterinaria dell’università di Teramo sia presso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà possibile stabilire le reali cause di morte ed escludere eventuali avvelenamenti o atti di bracconaggio”, ha concluso Sammarone.

Intanto l’Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) fa sapere che la prossima settimana invierà un esposto alla Procura della Repubblica di Sulmona per chiedere indagini approfondite in merito alle cause della morte dell’orso, sulle quali gli animalisti hanno una tesi ben precisa qualora dovesse trattarsi di avvelenamento: “In quella zona – si legge in una nota – operano molti tartufai e la presenza dell’orso li potrebbe infastidire nelle loro azioni di ricerca, senza contare il fatto che negli ultimi mesi sono decine i cani da tartufo avvelenati e quindi, qualora fosse confermato l’avvelenamento, sicuramente quella sarebbe la prima pista da seguire, senza tralasciare altre ipotesi ovviamente”. Tuttavia, conclude l’Aidaa, “prima di trarre conclusioni aspettiamo di conoscere gli esiti degli esami autoptici”.

L’Orso bruno marsicano, con una popolazione stimata di soli 50-60 esemplari, è classificato come un animale in pericolo critico. La perdita anche di un solo esemplare rappresenta un duro colpo per gli sforzi di conservazione in atto. Il Pnalm ha implementato diverse misure, tra cui programmi di monitoraggio costante, sensibilizzazione ed educazione ambientale.