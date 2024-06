“Malattia carnivora” in Giappone: rara infezione, 77 morti in 3 mesi

MeteoWeb

In Giappone, i casi e i decessi legati a una rara ma grave infezione batterica, la sindrome da shock tossico streptococcico (STSS), sono in aumento. Questa infezione pericolosa e altamente letale è spesso soprannominata “malattia carnivora” per la sua capacità di causare cancrena e necrosi dei tessuti infetti e dei tessuti connettivi che ricoprono i muscoli. Secondo gli ultimi dati disponibili riportati dalla CNN, da inizio anno a marzo sono morte circa 77 persone a causa dell’infezione.

“Malattia carnivora”, 977 casi in 6 mesi

Fino al 2 giugno, il Ministero della Sanità giapponese ha segnalato 977 casi annuali di STSS, superando il precedente record negativo dello scorso anno, con 941 infezioni, il dato più alto dal 1999, anno di inizio delle statistiche. Sempre nel 2023, l’Istituto Nazionale Giapponese per le Malattie Infettive ha registrato 97 decessi dovuti a STSS, il secondo numero più alto di decessi correlati all’infezione registrati negli ultimi sei anni in Giappone.

Cos’è la sindrome da shock tossico streptococcico

La sindrome da shock tossico streptococcico è un’infezione batterica rara ma grave, che può svilupparsi quando i batteri riescono a diffondersi nei tessuti profondi e nel flusso sanguigno. Secondo i Centri Statunitensi per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), la maggior parte dei pazienti che contraggono questa malattia presenta altri fattori di salute che riducono la loro capacità di combattere le infezioni, come il cancro o il diabete. I sintomi iniziali comprendono generalmente febbre, dolori muscolari e vomito. Tuttavia, i sintomi possono rapidamente aggravarsi comportando bassa pressione sanguigna, gonfiore e insufficienza multiorgano. Nei casi più gravi, questa infezione può causare anche necrosi dei tessuti connettivi che ricoprono i muscoli. Il tasso di mortalità è particolarmente alto, attorno al 30%. Secondo i CDC, “anche con il trattamento, l’STSS può essere mortale“.

La maggior parte dei casi ha origine dal batterio streptococco del gruppo A (GAS). In rare circostanze, lo streptococco A può diventare invasivo, producendo una tossina che gli consente di accedere al flusso sanguigno e causare malattie gravi come lo shock tossico.

