Maltempo, i temporali flagellano il Centro: disastrosa grandinata a Porto Sant’Elpidio, tornado sulle coste adriatiche | FOTO e VIDEO

Dopo aver flagellato il Nord nei giorni scorsi, il maltempo si è ora spostato sulle regioni del Centro, portando piogge e forti temporali. Non mancano le grandinate e le trombe marine. La situazione più critica è a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche, letteralmente imbiancata dalla grandine come fosse neve. Sulla località si è abbattuto anche un nubifragio che ha scaricato 51mm di pioggia. Il risultato sono stati gravi allagamenti, con fiumi di acqua e grandine ad attraversare la città. Alcuni sottopassi sono stati allagati da acqua e grandine; caos nella circolazione stradale. In alcuni punti, si è formato uno spesso strato di grandine, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Dopo il Fermano, anche Ancona è stata colpita da vento, pioggia e grandine. I chicchi, per fortuna di piccole dimensioni, sono caduti per qualche minuto anche nelle zone centrali della città, dove alcuni semafori sono andati in tilt per qualche momento. Dopo la pioggia intensa si sono attivati gli scolmatori ed è scattato il divieto di balneazione dal confine tra Ancona Falconara fino a Torrette porticciolo, sotto la piscina del Passetto e sotto il Cardeto.

Trombe marine sulle coste adriatiche

Oggi diverse trombe marine si sono formate lungo le coste adriatiche. Segnaliamo, per esempio, vortici avvistati a Milano Marittima e Lido Di Savio, nel Ravennate. Sempre in provincia di Ravenna, si è formato un Funnel Cloud (o nube a imbuto) tra Lido di Dante e Punta Marina, in corrispondenza della costa. Si tratta di un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere la superficie, che sia il suolo o l’acqua del mare.

