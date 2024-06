Maltempo Cina, piogge record paralizzano la città di Changsha | VIDEO

MeteoWeb

Le piogge torrenziali che hanno portato inondazioni diffuse nel sud-est della Cina si stanno ora spostando verso l’entroterra, spingendo il servizio meteorologico nazionale a emettere la sua allerta per temporali più grave e ad avvertire di ulteriori inondazioni improvvise e frane nei prossimi giorni. Nella giornata di ieri, lunedì 24 giugno, forti piogge hanno sommerso la città meridionale di Changsha, nella provincia di Hunan, trasformando le strade in fiumi e sommergendo sottopassaggi pedonali e tunnel della metropolitana. Le squadre di emergenza hanno trasportato la gente del posto da e verso le loro case su gommoni e si sono dirette a salvare gli automobilisti intrappolati nelle strade allagate, ha riferito CCTV.

Dalle 9 alle 10 di lunedì 24 giugno, il servizio meteorologico statale cinese ha dichiarato di aver misurato 65,1 millimetri di pioggia nel capoluogo della provincia di Hunan, un nuovo record orario per la città a giugno.

Le acque che scorrevano attraverso un passaggio sotterraneo verso una stazione della metropolitana si sono alzate e hanno traboccato sulle strade, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nel pomeriggio, la città aveva chiuso due linee della metropolitana e diversi luoghi turistici. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime in città.

Almeno 511.000 persone in 29 città e contee nella provincia di Anhui, a nord-est di Hunan, sono state colpite da incessanti piogge e inondazioni e 64.000 sono state costrette a trasferirsi a partire da ieri mattina, secondo CCTV.

Decine di vittime per le piogge di giugno in Cina

Decine di altre persone sono morte in inondazioni e frane negli ultimi giorni nelle province meridionali della Cina, tra cui il Guangdong. Il livello delle piogge di giugno ha colto molti di sorpresa. Di solito, la Cina entra nel picco della sua stagione delle piogge a fine luglio. Nelle aree rurali, le frane sono state una delle principali cause di vittime.

La scorsa settimana, il Presidente Xi Jinping ha chiesto sforzi totali per combattere le inondazioni nel sud, sollecitando ogni possibile tentativo di salvare coloro che sono dispersi e intrappolati. Inondazioni mortali e frane hanno ucciso almeno 71 persone, secondo i media statali cinesi.

