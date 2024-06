Maltempo, continuano le piogge nella Cina meridionale: inondazioni nella provincia di Hunan | VIDEO

MeteoWeb

Le piogge che hanno colpito la Cina meridionale per due settimane persistono anche nella giornata di oggi, mentre i livelli delle acque si abbassano in alcune aree. Nella provincia di Hunan, il maltempo ha portato oltre 100mm di pioggia in 814 comuni in 14 città e prefetture, provocando l’ingrossamento dei fiumi. Questa mattina, la stazione di monitoraggio di Qingshan nella contea di Anhua ha registrato il livello dell’acqua più alto in un affluente del fiume Zijiang.

Situazione critica nella contea di Taoyuan

Nella municipalità di Yiwangxi, nella contea di Taoyuan, nella città di Changde, le precipitazioni nel periodo di 24 ore tra le 8:00 di ieri e le 8:00 di questa mattina hanno raggiunto un record di 395,6mm, riporta Xinhua. Il diluvio ha interrotto le comunicazioni e bloccato le strade in alcune parti della contea di Taoyuan. Alle 6:30 di questa mattina, più di 4.000 persone erano state evacuate nella contea. Otto campeggiatori sono rimasti bloccati nelle inondazioni: sette sono stati tratti in salvo e uno è ancora disperso.

Il centro provinciale di rilevamento idrologico e delle risorse idriche ha avvisato i residenti nel nord e nel centro della provincia di Hunan sui rischi di inondazioni e altri disastri secondari, sottolineando comunque che i livelli dell’acqua in molti fiumi e corsi d’acqua si stanno ritirando.

Inondazioni anche nella regione di Guangxi Zhuang

La situazione è simile nella regione autonoma di Guangxi Zhuang. Sebbene nove fiumi scorressero ancora sopra i livelli di allerta in 12 stazioni di monitoraggio alle 8 di questa mattina, la maggior parte delle sezioni fluviali ha visto i livelli dell’acqua ritirarsi.

