Maltempo Cina, piogge estreme a Dongguan: città sott’acqua | VIDEO

Parti della Cina sono flagellate dal maltempo estremo. La città di Dongguan, nel Guangdong, provincia costiera della Cina sudorientale, è stata colpita da forti piogge oggi: in un’ora sono 125,5mm di pioggia, mentre 305mm sono caduti in sei ore, causando inondazioni in molti luoghi. Drammatiche le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano la città sott’acqua, con auto sommerse o galleggianti in quelle che prima erano strade e ora sono fiumi in piena. I soccorritori stanno intervenendo con i gommoni per prestare soccorso ai residenti bloccati nell’acqua.

