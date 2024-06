MeteoWeb

Una terribile alluvione lampo ha colpito oggi la città cinese di Meizhou, una metropoli di 5 milioni di abitanti situata nella provincia del Guangdong, nel Sud del Paese. E’ famosa per essere la “capitale” della minoranza etnica degli Hakka, di cui è un punto di riferimento spirituale assoluto e storico.

Il maltempo ha provocato gravi danni. Non è noto il bilancio definitivo del disastro ma le immagini mostrano auto travolte per le strade e arterie viarie trasformati in fiumi in piena.

