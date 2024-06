Violenta ondata di maltempo nel Sud/Est della Francia, temporali e grandinate in Alta Savoia e Lozère | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’improvvisa e violenta ondata di maltempo ha colpito il Sud/Est della Francia ieri, causando notevoli disagi e danni in diverse aree. Sette dipartimenti erano stati posti in allerta arancione per “temporale”, mentre 6 erano anche in allerta arancione per “piogge-inondazioni”. La Lozère e l’Alta Savoia sono state tra le zone più colpite dai fenomeni meteo estremi.

In Lozère, un improvviso e intenso temporale di grandine ha sorpreso gli automobilisti lungo le strade. A La Canourgue, un violento temporale con grandine ha costretto gli automobilisti a fermarsi sull’autostrada A75. Un “fiume” di grandine si è riversato nel tunnel di Montjezieux, situato nella stessa area. Nonostante il dipartimento fosse in allerta gialla, l’intensità del temporale ha colto tutti di sorpresa.

In Alta Savoia, anch’essa in allerta gialla, le piogge torrenziali hanno causato inondazioni e smottamenti. A Saint-Julien-en-Genevois, le strade sono state sommerse dall’acqua, con la grandine che ha iniziato a cadere verso le 17:45, seguita da forti piogge. Ai vigili del fuoco sono stati richiesti oltre 175 interventi entro le 19:30, secondo quanto riportato da France Bleu. Particolarmente colpita è stata la località di Collonges-sous-Salève, dove un’importante inondazione ha interessato una casa di riposo, fortunatamente senza necessità di evacuazione e con tutti i residenti rimasti al sicuro, come confermato dalla prefettura.

Sempre in Alta Savoia, un significativo smottamento di terra e ghiaia ha interessato l’autostrada A40 verso le 18:30, causando la chiusura della strada in direzione di Chambéry. La fanghiglia ha invaso entrambe le carreggiate in direzione di Chamonix, rendendo impossibile la circolazione per circa 50 metri. Le squadre dell’Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) sono intervenute per liberare la carreggiata sinistra e riaprire la circolazione ai veicoli bloccati dietro la colata di fango verso le 21:40.

Infine, in Savoia, l’autostrada tra Aix-les-Bains e Chambéry si è allagata, e 2mila famiglie sono rimaste senza elettricità in serata.

Maltempo in Francia, strade come fiumi in Alta Savoia

Maltempo in Francia, "fiume" di grandine nel tunnel di Mende sulla A75

Francia, violenta grandinata: automobilisti bloccati sulla A75 nei pressi di La Canourgue nella Lozère

