Maltempo al confine Germania-Austria, Passau come Venezia: il Danubio sfiora i 10 metri | FOTO e VIDEO

Passau è una città di 53 mila abitanti della Baviera, al confine tra Germania e Austria, e sorge esattamente alla confluenza del Danubio, dell’Inn e dell’Ilz. Da ieri si presenta come Venezia: il centro storico è sommerso dall’acqua, dopo un picco delle piene che ha visto il Danubio crescere fino a 987cm ad Hochwasser provocando massicce ed estese inondazioni.

I servizi di emergenza sono pienamente operativi per scongiurare gravi conseguenze sulla popolazione. L’ultima grande alluvione si era verificata nel 2013, ma in questa città, conosciuta anche come Dreiflüssestadt (“la città dei tre fiumi”) proprio perchè qui si incontrano Danubio, Inn e Ilz, le grandi piene sono frequenti e in passato, persino oltre 500 anni fa, hanno raggiunto livelli molto peggiori rispetto a quelli odierni (vedi segnali storici nella fotogallery a corredo dell’articolo).

Proprio questa notte l’intero corso del Danubio in Austria è stato chiuso alla navigazione a causa delle inondazioni causate dalle forti piogge nel paese e in Germania meridionale. La chiusura ha costretto alcune navi da crociera ad attraccare a Linz, dove il Danubio ha rotto gli argini.

Alluvioni in Germania, Passau come Venezia: le immagini

