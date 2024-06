Maltempo India, strade come fiumi a Jodhpur: un morto, grossi disagi | VIDEO

MeteoWeb

La prima pioggia monsonica ha provocato allagamenti e inondazioni a Jodhpur, capoluogo dell’omonimo distretto nello stato federato del Rajasthan, in India. Le strade della città si sono rapidamente trasformate in fiumi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Oggi, un giovane è caduto in un canale di scolo aperto sulla strada che collega Ratanada all’aeroporto. Il giovane è stato prelevato e trasportato in ospedale dove è stato dichiarato morto. La Polizia ha identificato il giovane come Tagaram Meghwal, residente a Shergarh.

Non c’è zona di Jodhpur che non abbia subito allagamenti a causa della pioggia di oggi, con grandi disagi per i cittadini. Problemi anche nei trasporti. Poco dopo la fine della pioggia, si è verificata un’interruzione di corrente in quasi tutte le zone della città.

Maltempo India, strade come fiumi a Jodhpur

