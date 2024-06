Maltempo Liguria, chiusa per frana strada Torriglia-Pentema

MeteoWeb

Da ieri sera, la strada comunale di collegamento tra Torriglia e la frazione di Pentema, nell’entroterra di Genova, è interrotta a causa di una frana provocata dalle piogge intense degli ultimi giorni. Il fronte roccioso instabile è lungo circa 60 metri e necessita di disgaggi, mentre il fondo stradale non sembra aver riportato danni, nonostante il peso dei massi caduti. La strada resta chiusa in attesa del sopralluogo dei rocciatori, che al momento non è possibile effettuare perché il terreno è ancora impregnato d’acqua.

“Le operazioni di sgombero della strada comunale interessata dalla frana e di messa in sicurezza inizieranno il più presto possibile – assicura l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone – Regione Liguria e la sala operativa regionale della Protezione Civile restano in contatto costante con il sindaco per monitorare la situazione e procedere al più presto a una valutazione del fronte, che deve ovviamente avvenire in sicurezza. In questo momento, la priorità è mantenere un collegamento attraverso viabilità alternativa verso Montoggio, tramite una strada in parte sterrata”.

