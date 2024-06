Maltempo Lombardia, alluvione lampo a Vobarno: strade invase da fiumi di fango | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua a creare problemi al Nord, anche oggi flagellato da violenti temporali. Un’alluvione lampo ha travolto nel pomeriggio di oggi Vobarno, nel Bresciano, non molto distante alla parte occidentale del Lago di Garda. Dopo piogge intense, un fiume di fango e detriti ha invaso le vie del paese, travolgendo anche alcune auto. Disagi anche sulla strada provinciale che attraversa il territorio. Nella zona di Collio, inoltre, un torrente è esondato. Sul posto sono in azione i Vigili del Fuoco, la Polizia locale di Vobarno e la Protezione Civile.

Alluvione lampo a Vobarno, nel Bresciano

Maltempo Lombardia, le strade di Vobarno invase da acqua e fango

Strade invase dell'acqua a Vobarno

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.