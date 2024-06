Maltempo Lombardia: grandine grossa devasta Vigevano, nubifragio a Milano | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Lombardia. In questo momento, sono in atto sul settore nordorientale e orientale della regione, con sconfinamenti nel Veneto, in particolare nel Veronese. Ma nel pomeriggio, è stato colpito con violenza anche il Pavese, dove è caduta grandine di grosse dimensioni. In particolare, a Vigevano la grandine ha raggiunto i 4-5cm, provocando gravi danni alle auto e alle case. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo. Sul fronte piogge, nel Pavese si registrano 28mm a Valle Lomellina e 15mm a Tromello.

Le piogge più abbondanti si registrano però nel nord della regione, in particolare nel Lecchese. Segnaliamo: 82mm a Bonzeno di Bellano, 77mm a Taceno, 76mm a Perledo, 72mm a Noceno di Vendrogno, 63mm a Bevera di Sirtori, 62mm a Oliveto Lario, 60mm a Valvarrone, 59mm a Galbiate, 57mm a Oggiono.

Nubifragio su Milano: danni

Un violento ma breve nubifragio, con forti raffiche di vento, si è abbattuto in serata sulle zone Nord ed Est di Milano, scaricando 20mm di pioggia. Il nubifragio ha provocato danni per la caduta di alberi e rami, e per il cedimento di tettorie e cornicioni. Non si registrano feriti.

Il luogo più colpito nei 10-15 minuti in cui sulla metropoli si è abbattuto il nubifragio è stato il piazzale del Cimitero monumentale, dove per la caduta di un albero in via Luigi Nono è stata interrotta la linea aerea che alimenta alcune linee tramviarie, come la ’14’, ’16’ e ’12’. Regolari le metropolitane. Un altro albero è caduto in via Procaccini e piante danneggiate sono state segnalate al Parco Sempione e in zona Triennale. I Vigili del Fuoco sono impegnati in una moltitudine di interventi: circa 60 quelli in corso secondo quanto riferito dal Comando provinciale. Non risultano strade inagibili o sottopassi allagati.

