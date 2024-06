Maltempo Lombardia, forti piogge tra Brescia e Cremona: esondato il fiume Mella | FOTO

MeteoWeb

Dalla sera di ieri forti precipitazioni si sono abbattute sulla Lombardia, determinando le maggiori criticità nelle province di Brescia e Cremona dove i vigili del fuoco hanno eseguito più di 160 interventi per allagamenti e danni d’acqua: a Sarezzo (BS) è esondato il fiume Mella. Sono stati inviati in supporto sommozzatori dal comando di Milano, soccorritori acquatici da Mantova e motopompe da Monza, nel cremonese giunti rinforzi dall’Emilia Romagna.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.