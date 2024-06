Maltempo Marche, nubifragio ad Ascoli Piceno: salvati due automobilisti da un sottopasso allagato | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito anche oggi le Marche. Un forte temporale si è abbattuto nel pomeriggio su Ascoli Piceno e su parte della vallata del Tronto fino a Castel di Lama. In poco tempo, sono caduti 66mm di pioggia ad Ascoli Piceno. Il temporale ha provocano danni, con alberi e rami in strada, ma anche allagamenti di scantinati e sottopassi. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire tante volte in varie emergenze. In via della Palude, i pompieri hanno dovuto tirar fuori da un sottopasso allagato una vettura rimasta bloccata e fornire assistenza ai due occupanti. Ancora molti gli interventi che i Vigili del Fuoco devono ancora eseguire per rispondere alle chiamate di cittadini.

In altre zone delle Marche, segnaliamo: 32mm di pioggia caduti ad Appignano, 25mm a Barbara, 23mm a Loro Piceno, 22mm a Pian di Pieca.

