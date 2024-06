Maltempo, Musumeci: “Governo pronto a fare la propria parte”

MeteoWeb

“Seguo costantemente l’evolversi del maltempo che ha colpito la Valle d’Aosta e gli altri territori del Nord Italia. Vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite. Per favore, non parliamo più di eventi eccezionali ma ordinari, ai quali purtroppo dobbiamo prepararci tutti, istituzioni e cittadini, in una seria attività di prevenzione strutturale e non. Il governo è pronto a fare la propria parte”. Così su Facebook il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.