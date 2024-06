Maltempo, neve d’estate sulle Alpi: scenari invernali al Passo dello Stelvio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La situazione meteo sta cambiando ovunque dopo il caldo dei giorni scorsi. Un vortice quasi autunnale è in azione al Centro-Nord, portando piogge e fenomeni temporaleschi e un associato calo delle temperature. Sulle Alpi, gli scenari sono invernali nonostante l’estate sia ufficialmente iniziata e manchi solo una settimana a luglio. Bellissime immagini arrivano dal Passo dello Stelvio, valico alpino delle Alpi Retiche a 2.757 metri di quota, dove sono caduti oltre 10cm di neve fresca.

Neve d’estate sulle Alpi: le immagini dal Passo dello Stelvio

