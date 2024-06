Maltempo, notte da incubo in Piemonte e VdA: case scoperchiate, danni gravissimi

MeteoWeb

Disastro nella notte al Nord/Ovest: violenti temporali autorigeneranti stanno flagellando Alpi e Prealpi tra Piemonte centro/settentrionale e Valle d’Aosta. In meno di otto ore sono caduti addirittura 191mm di pioggia all’Alpe Veglia, 176mm a Noasca, 161mm a Pecetto di Macugnaga, 147mm al Rifugio Zamboni Zappa, 145mm a Varzo, 133mm a Cogne, 123mm ad Alagna Valsesia, 113mm a Trasquera, 110mm al Lago di Paione superiore, 111mm a Forno Alpi Graie, 106mm a Larecchio, 102mm a Balme, 80mm a Lanzo Torinese, 77mm a Formazza, 70mm a Corio, 49mm ad Avigliana, 46mm a Borgone Susa.

Il maltempo ha provocato un disastro, non solo per la pioggia torrenziale ma anche per la grandine distruttiva e il vento impetuoso, con raffiche superiori ai 120km/h in molte località. Si segnalano tetti scoperchiati a Busano, nel torinese (vedi foto a corredo dell’articolo), mentre chicchi di grandine dal diametro di 5 centimetri hanno colpito Cuorgnè, Rocca Canavese, Forno Canavese, Corio e Borgiallo, provocando gravi danni.

Le frane hanno bloccato e in alcuni casi completamente distrutti alcuni tratti di strada. Cogne e Cervinia sono completamente isolate. La situazione è critica, ma soltanto dopo l’alba di domenica si potranno davvero quantificare i danni.

Al momento non risultano vittime. Le autorità sono mobilitate per i soccorsi sul territorio.

Disastrosa alluvione in Piemonte, immagini terribili da Noasca

Alluvione Piemonte, l'esondazione del torrente Tambach a Macugnaga

Alluvione in Piemonte, situazione drammatica a Chialamberto

Alluvione in Piemonte, a Noasca situazione drammatica

Alluvione Piemonte, le immagini da Noasca fanno paura

Maltempo, devastazione a Cogne per le piogge torrenziali

Intanto in Svizzera, un’altra disastrosa alluvione ha colpito Zermatt a otto giorni dall’evento drammatico di poco più di una settimana fa.

