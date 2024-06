Maltempo, notte di forti temporali al Nord: chiuso l’Aeroporto di Torino | LIVE

MeteoWeb

E’ iniziata nella notte la grande ondata di maltempo che condizionerà tutta la giornata di domenica 23 maggio al Nord Italia. I primi forti temporali hanno colpito il Piemonte nella serata di sabato. Uno molto forte ha flagellato Torino, dove l’Aeroporto di Caselle è rimasto chiuso e alcuni voli sono stati dirottati altrove. In tarda serata è stato poi riaperto. Locali grandinate e tempeste di fulmini segnalate in molte località.

Nella notte i temporali si stanno estendendo anche al resto del Nord:

Sarà una domenica di maltempo davvero estremo nell’Italia settentrionale: massima attenzione!

Al Sud temperature in picchiata: l’ondata di caldo è finita.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.