Maltempo Piemonte, agricoltura in ginocchio: orti devastati, invasioni di lumache | FOTO

E’ passato poco più di un anno dalla fine della grande emergenza siccità al Nord Italia: una situazione molto grave che tra il 2022 e i primi mesi del 2023 aveva destato grandi preoccupazioni, addirittura alcuni razionamenti idrici e un grande dibattito politico molto spesso speculativo sui cambiamenti climatici (indimenticabile Bonelli che porta i sassi dell’Adige in parlamento con la risposta di Meloni, “non sono stata io, non sono Mosè“).

Ebbene, Madre Natura compensa sempre i suoi estremi ed ecco che dopo poco più di un anno adesso il Nord Italia ha il problema opposto: sta piovendo troppo, da più di un anno e soprattutto negli ultimi due mesi, quando sono stati battuti tutti i record pluviometrici di sempre. Le falde acquifere non riescono più ad assorbire acqua, fiumi e laghi sono ai massimi livelli storici e i terreni sono devastati per la troppa acqua. La grandine ha fatto il resto.

Christian da Priacco (Torino) testimonia, con le foto dell’orto distrutto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, quanto questa situazione stia compromettendo i raccolti: “I veri danni li vedrò tra qualche giorno quando la vegetazione beccata dalla grandine ingiallirà. Non si riesce neanche più a camminare a forza di fanghiglia tra le file che non asciuga. Neanche i giorni scorsi caldi e soleggiati erano riusciti ad asciugare“.

Davide C. ha aggiunto: “Quest’anno fare l’orto nel torinese è davvero dura… Noi nell’acquese siamo molto più fortunati anche se da me siamo in una costante lotta con le lumache. Le abbiamo raccolte e spostate altrove” (vedi foto, ndr).

