Maltempo, forti piogge nelle Marche: allagamenti

Il maltempo che sta interessando il Centro-Nord con piogge e temporali ha colpito anche le Marche oggi. Particolarmente colpito il Maceratese, dove si registrano finora 101mm a Pian di Pieca, 67mm a Tolentino, 59mm a Sant’Angelo in Pontano. Forti piogge anche in provincia di Pesaro e Urbino, con 81mm caduti sul Monte Nerone, 59mm a Sant’Angelo in Vado, 58mm a Frontino, 53mm a Piobbico, mentre nel Fermano si registrano 55mm ad Amandola.

Le forti piogge hanno creato disagi e qualche allagamento nel Maceratese, in particolare a Tolentino. Gli operai del Comune sono intervenuti per far defluire l’acqua in eccesso dalle strade in via Colombo, in viale Bruno Buozzi, sul ponte di Mancinella e in diverse contrade. La situazione con la diminuzione della pioggia sta rientrando nella normalità. Inoltre, in zona Bura, è caduta una quercia. I Vigili del Fuoco hanno realizzato una quindicina di interventi nella zona di Tolentino con: fortunatamente non ci sono state evacuazioni di abitazioni nella zona colpita dal nubifragio.

