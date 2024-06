MeteoWeb

Allagamenti di strade, case e negozi si registrano a Kaliningrad, in Russia, a seguito di forti piogge. Durante un temporale, un edificio di cinque piani in via Dzerzhinsky è stato allagato: l’acqua scorre lungo i pianerottoli fino al primo piano. Nelle strade, le auto faticano a circolare a causa della grande quantità d’acqua presente, mentre in alcuni casi, sono sommerse fino ai vetri o anche di più, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Maltempo Russia, le immagini degli allagamenti a Kaliningrad

Strade allagate a Kaliningrad dopo la forte pioggia

