Maltempo Serbia, grandine grossa a Valjevo: auto e tetti danneggiati | FOTO e VIDEO

Un forte maltempo, con tanta pioggia e grandine grossa, si è abbattuto sulla Serbia nella giornata di ieri, sabato 22 giugno. Particolarmente colpito il distretto di Kolubara, dove molti villaggi hanno registrato danni. Le strade di Valjevo e dei dintorni sono state sommerse dall’acqua e dalla grandine, mentre si registrano danni ai raccolti e agli edifici.

Gli abitanti di Miličinica raccontano che nel loro villaggio è caduta grandine dalle dimensioni di un uovo, che ha rotto le tegole di alcuni tetti. Gli agricoltori di Miličinica dicono che in pochi giorni è andato in fumo il raccolto di quest’anno a causa del maltempo. Colpito anche il comune di Mionia, che riporta ingenti danni ai raccolti, alle auto e alle abitazioni, nonché inondazioni delle strade. Per più di 15 minuti, la grandine sotto forma di vere e proprie “palle di ghiaccio” ha colpito automobili, case, frutteti, giardini e ha abbattuto rami degli alberi.

Si stima che i danni del maltempo in Serbia siano enormi: i maggiori si registrano nel centro di Banja Vrujca, nelle città e villaggi di Mionica, Popadić, Rakari, Berkovac, Struganik, Gornji Lajkovac, Planinica, Paštric e nelle zone circostanti. Nella zona di Osečina, è stato dichiarato lo stato di emergenza.

