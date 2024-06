Maltempo, spettacolare ricciolo ciclonico tra Sardegna e Sicilia

MeteoWeb

Niente da fare: l’estate non decolla. Anzi, rimane un miraggio. Siamo al 16 giugno, è domenica e al Sud è una giornata di maltempo. Non ci sono forti piogge o nubifragi, ma il cielo è coperto in molte località di Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Già ieri per gran parte della giornata il cielo era stato coperto, compromettendo la possibilità di beneficiare del sole in spiaggia.

Le temperature rimangono fresche, gradevoli, inferiori rispetto alle medie del periodo: da Palermo e Trapani a Messina e Reggio Calabria, abbiamo +25°C in pieno giorno e massime che si sono fermate a +27°C, come se fossimo ancora a metà maggio. E la sera rinfresca notevolmente. Qualche pioggia sta interessando la Sicilia occidentale, con 1mm a Castelvetrano e Campobello di Mazara, in intensificazione proprio nel tardo pomeriggio.

Spettacolare l’immagine satellitare che evidenzia un ricciolo ciclonico in atto proprio tra Sardegna e Sicilia:

Il maltempo continuerà nelle prossime ore, seppur senza piogge rilevanti come quelle che fino a ieri sera hanno colpito in modo particolarmente estremo il Nord.

