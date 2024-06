Maltempo Svizzera, 59cm di neve fresca al Passo Flüela | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’ultima ondata di maltempo ha portato anche tanta neve sulle Alpi, non solo in Italia. Emblematiche le immagini dal Passo Flüela, nel canton Grigioni, in Svizzera, dove sono caduti ben 59cm di neve fresca nelle scorse ore. Spettacolari le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano il paesaggio e gli oggetti sommersi da uno spesso strato di bianco. Il Passo Flüela è situato a 2383 metri di altitudine ma ieri la neve si è spinta fino ai 1600 metri di quota in Svizzera e localmente anche al di sotto.

E non è ancora finita: altre grandi nevicate sono attese nei prossimi due giorni nel Paese.

Abbondanti nevicate imbiancano il Passo Flüela, in Svizzera

