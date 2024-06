Maltempo Svizzera, drammatica alluvione in Canton Ticino: 2 morti e un disperso | FOTO

MeteoWeb

Drammatica alluvione in Svizzera: in Canton Ticino un nubifragio ha causato gravi conseguenze con 2 vittime accertate e una persona ancora dispersa. Secondo quanto riportato dai media della Svizzera italiana, i temporali violenti hanno provocato una frana nella zona di Fontana, Vallemaggia. La Polizia cantonale ha confermato il ritrovamento dei corpi di 2 persone da parte dei soccorritori della Rega, attualmente in fase di identificazione. Le autorità svizzere stanno conducendo le ricerche per trovare la terza persona dispersa.

A Mogno, una colonia estiva con circa 70 persone tra monitori e ospiti è stata colpita dal disastro, mentre a Peccia, dove si svolge un torneo locale di calcio, sono presenti circa 300 persone. Fortunatamente, in entrambi i casi non si segnalano feriti. Attualmente, le operazioni di evacuazione della colonia a Mogno sono in corso, mentre si stanno valutando le modalità per l’evacuazione delle persone a Peccia.

