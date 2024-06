Maltempo Svizzera: distrutta l’autostrada A13, un morto e due dispersi | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito la Svizzera nei giorni scorsi con forti piogge e inondazioni ha provocato gravi danni, una vittima e due persone ancora disperse. Oggi è stato ritrovato il corpo di una delle persone scomparse nella frazione di Sorte, ha annunciato la Polizia cantonale dei Grigioni. Si tratta di un uomo, il cui corpo è stato portato via dall’acqua per più di otto chilometri. Le altre due persone scomparse sono ancora attivamente ricercate ma con il passare del tempo, “la probabilità di trovarle vive è bassa”, ha osservato la Polizia. Una squadra di 200 soccorritori sta cercando i due dispersi utilizzando escavatori, cani da ricerca, droni ed elicotteri dell’esercito da quando la zona è stata colpita da una frana venerdì 21 giugno. La frana ha colpito un gruppo di tre case nel comune di Lostallo, nella valle alpina di Misox, nei Grigioni.

Le autorità svizzere hanno affermato che un tratto dell’autostrada svizzera A13 che porta in Italia è stato completamente sommerso e distrutto dalle inondazioni (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In particolare, si tratta del tratto tra Lostallo e Soazza, distrutto dalla forza del fiume Moesa. L’autostrada probabilmente resterà chiusa per mesi, secondo la Polizia cantonale dei Grigioni. Domani potrebbero iniziare i primi lavori di ripristino, a seconda del livello dell’acqua.

Il “Walliser Bote” riferisce, secondo le dichiarazioni dei residenti locali, che Zermatt, una delle località più colpite dal maltempo in Svizzera, ha in gran parte ripreso la sua normale attività. “Tranne il luogo dove straripava il Triftbach. I lavori sono ancora in corso”, scrive il sito quotidiano.

