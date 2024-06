Maltempo, temporali pomeridiani in Piemonte: nubifragi e grandine nel Torinese e Cuneese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani si sono sviluppati in Piemonte e in Emilia Romagna. In Piemonte, interessato per l’ennesima volta il Torinese ma anche il Cuneese, mentre in Emilia Romagna la zona colpita è quella tra Parmense e Reggiano. Nel Torinese, si stanno verificando grandinate e locali nubifragi; anche Torino è interessata dai temporali. A Rivoli, i chicchi hanno raggiunto dimensioni notevoli, mentre a Borgo San Dalmazzo, nel Cuneese, il temporale è stato talmente tanto intenso da allagare le strade con acqua e grandine, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Temporale e grandine su Rivoli

