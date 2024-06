Maltempo, temporali violentissimi in Piemonte: nubifragi e freddo. Ed è solo l’inizio

MeteoWeb

Inizia a fare sul serio il maltempo al Nord Italia: temporali violentissimi stanno colpendo il Piemonte, su Alpi, Prealpi e settori più occidentali della Regione. I temporali si generano proprio sull’arco alpino: nell’ultima ora sono caduti ben 31mm di pioggia a Cuneo, 29mm a Massello, 26mm a Crissolo e Rochemolles durante quelli che sono veri e propri nubifragi in corso.

Durante questi fenomeni meteo estremi, la temperatura sta crollando su valori molto freschi. A Cuneo città abbiamo già appena +15°C, come in pieno autunno. Ancora più freddo nelle zone interne, con +12°C a Bardonecchia, +11°C a Crissolo e Bobbio Pellice, +10°C a Pragelato, +8°C a Sestriere.

Maltempo in Piemonte, forte nubifragio in corso sulla tangenziale di Pinerolo

Nelle prossime ore, durante la serata, questi fenomeni si estenderanno rapidamente a tutto il Nord: i più violenti colpiranno la Lombardia.

Temperature in picchiata anche in Sardegna, dove a Sassari abbiamo già +22°C, ad Alghero e Oristano +23°C, a Cagliari +27°C. In quella che doveva essere – secondo i soliti catastrofisti del caldo – una “giornata di fuoco”, persino al Sud le nubi africane e la sabbia del Sahara stanno oscurando il sole e nelle aree esposte alle correnti marine, fa persino fresco. Gela, sulla costa della Sicilia meridionale, non ha superato i +27°C di massima, un dato inferiore alle medie del periodo. Nello Stretto di Messina, sia Messina che Reggio Calabria si sono fermate a +29°C di massima. A Napoli la colonnina di mercurio è arrivata a +30°C, a Palermo, Catania e Siracusa a +31°C. Nulla di eccezionale, ben dieci gradi in meno delle allarmistiche previsioni dei giorni scorsi e tutto nella norma del 9 giugno.

Unica Regione con vero caldo, oggi, la Puglia: Bari, Lecce e Foggia hanno raggiunto i +35°C, in alcune località interne di Murge e Salento la colonnina di mercurio è arrivata a +37°C e a Valenzano nel barese ha raggiunto addirittura i +38°C, ma anche in questo caso sono temperature che – seppur elevate – non hanno nulla di straordinario in questo periodo dell’anno. E’ estate e può succedere che al Sud faccia caldo; molto più anomalo il freddo e il forte maltempo che si trascinano da mesi senza sosta nell’Italia del nord e che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

