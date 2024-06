Maltempo Veneto, Zaia: “stato di emergenza anche per il Trevigiano”

MeteoWeb

“Ieri è stata una giornata particolarmente difficile perché più zone del Veneto sono state colpite dal maltempo. Dopo Rovigo e il Polesine colpiti in mattinata da una tromba d’aria, ieri sera e in nottata forti precipitazioni si sono abbattute nella zona pedemontana di Castelfranco Veneto. È esondato il fiume Avenale, provocando molti allagamenti. Sono state messe in campo oltre 20 squadre di Protezione Civile che sono ancora in parte al lavoro per ripristinare i danni causati da decine di allagamenti“: a fare il punto è il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Confidiamo in un miglioramento delle condizioni meteo, nel frattempo si stanno risolvendo le situazioni più critiche. Già ieri abbiamo aperto la dichiarazione di stato di emergenza per quanto accaduto ad Asiago domenica e a Rovigo ieri mattina. Il provvedimento verrà esteso alle zone colpite ieri sera. Ringrazio tutti coloro che sono incessantemente all’opera per supportare chi è stato colpito dagli effetti del maltempo: dalla Protezione Civile ai tecnici regionali, dai Vigili del fuoco alle forze dell’ordine e a chi è impiegato nei mezzi di soccorso“.

